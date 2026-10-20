Chivu: ”Tränaren måste vara den huvudskyldige”

Inter har förlorat båda sina inledande matcher i Champions League.

Inför mötet med Shakhtar Donetsk tar Cristian Chivu på sig hela ansvaret.

– Jag pekar aldrig finger åt mina spelare, säger rumänen.

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Efter två raka förluster i Champions League, senast 3–4 hemma mot Club Brugge, har Inter inte råd att tappa fler poäng. På onsdag kommer Shakhtar Donetsk till San Siro, och inför matchen gick Cristian Chivu ut till försvar för sina spelare.

– Jag har skuld till allt som inte fungerar. Jag pekar aldrig finger åt mina spelare. Jag tar ansvar för det som händer på planen, säger han och fortsätter:

– Tränaren måste vara den huvudskyldige. Jag måste bli bättre före alla andra.

Samtidigt vill han inte göra förlusterna större än de är.

– Jag vill inte heller att förlusterna ska bli dramatiska. Det är de inte, och det kommer de inte att bli. Prioriteten är först och främst att vinna en match, den i morgon.

Inter har aldrig förlorat mot Shakhtar på sju tidigare möten i Europa, men ukrainarna har startat betydligt bättre i årets Champions League.