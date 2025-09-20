Slutade trea i La Liga – nu är Girona jumbo efter storförlust

För två säsonger sedan var Girona länge serieledare i La Liga och slutade till sist trea bakom Real Madrid och Barcelona.

Nu är verkligheten en helt annan.

Under lördagen förlorade laget med 4-0 hemma mot nykomlingen Levante och ligger sist i spanska ligan.

En tredjeplats i La Liga för två år sedan och spel i Champions League i fjol.

Inför årets säsong värvades namn som Axel Witsel och Thomas Lemar in från Atlético Madrid, men Girona har det blytungt.

Efter fem matcher är katalanerna jumbo i La Liga med blott en poäng.

Under lördagen skämde laget ut sig med att hemma mot nykomlingen Levante förlora med hela 4-0 och succétränaren Michel från 2023/2024 lär sitta mycket löst nu.