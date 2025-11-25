Chockade Barcelona – men nu är det mardröm för Sevilla

Sevilla krossade Barcelona i början av oktober.

Men sedan dess har det gått tungt.

I går kväll blev det förlust med 2-1 borta mot Espanyol, lagets fjärde nederlag på de fem senaste matcherna.

Det var den 5 oktober före landslagsuppehållet förra månaden som Sevilla chockade Barcelona genom att besegra den katalanska jätten med hela 4-1 på andalusisk mark.

Där och då trodde kanske många att Sevilla, som sedan Europa League-guldet 2023 gått tungt, nu var på väg mot toppen igen.

Men nej, i stället har det blivit tvärtom.

Inför gårdagskvällens match borta mot Espanyol hade Sevilla förlorat tre av de fyra senaste ligamatcherna – och värre är det nu.

För det blev förlust även i går. Espanyol tog ledningen med både 1-0 och 2-0 i andra halvlek innan gästerna reducerade genom ett självmål i 86:e minuten.

Espanyols seger gör att den katalanska klubben överraskande huserar på en sjätteplats i ligan medan Sevilla placerar sig på en elfteplats.