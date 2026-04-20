Uppgifter: Förhandlar med storklubben om Lewandowski

Robert Lewandowski, 37, uppges vara på väg bort från Barcelona.

Den polske anfallarens representant har haft ett möte med en ny klubb.

Det rapporterar La Gazzetta dello Sport.

Foto: Bildbyrån

Robert Lewandowskis kontrakt med Barcelona löper ut i sommar. Det har sedan en tid tillbaka ryktats om att den polske forwarden inte förlänger med Barça.

Det har rapporterats om intresse från MLS och italienska klubbar samtidigt som Barcelona sägs vilja förlänga med 37-åringen.

Enligt tidningen La Gazzetta dello Sport har Lewandowskis agent varit på ett möte i Italien för att förhandla med storklubben Juventus. ”Den gamla damen” letar efter en erfaren forward, rapporterar tidningen, samtidigt som det skulle vara till en stor ekonomisk fördel att plocka in honom som fri transfer.

Robert Lewandowski noteras för 17 mål och tre framspel på 40 matcher den här säsongen.



