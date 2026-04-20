Tydlig statistik – jobbigt för Gais och Kalmar FF

Gais och Kalmar FF står på noll poäng efter tre omgångar.

Därmed kommer det bli en tuff säsong för båda klubbarna.

Det visar resultaten från det senaste deceniet.

Fjolårstrean Gais och nykomlingen Kalmar FF har tre raka förluster efter lika många spelade matcher. Det är inte goda nyheter för något av lagen. Det är åtminstone vad statistik från de senaste tio allsvenska säsongerna säger.

Sedan säsongen 2016 har tolv lag inlett allsvenskan med tre raka förluster. Exakt hälften av de lagen har sedermera åkt ut serien på hösten.

De senaste åren är resultaten än mer talande. I fjol behövde IFK Värnamo vänta till åtta innan man tog sin första poäng. Laget slutade sist i tabellen med 14 poäng upp till säker mark.

Året innan det förlorade Kalmar FF och Västerås SK sina tre första matcher. Båda lagen befann sig under sträcket när säsongen var färdigspelad.

Men även de lagen som lyckades hålla sig kvar gjorde det med en dos ansträngning. Elfsborg (2018), BK Häcken (2021) och IFK Norrköping (2022) lyckades nå en tolfteplats i tabellen trots tre inledande förluster. Bättre än så har inget lag mäktat med på tio säsonger

Samtliga lag som inlett allsvenskan med tre raka förluster sedan 2016

2025

IFK Värnamo – nedflyttade

2024

Kalmar FF – nedflyttade

Västerås SK – nedflyttade

2023

IF Brommapojkarna – kvar efter kvalspel

IFK Göteborg – 13:e plats

2022

Helsingborgs IF – nedflyttade

GIF Sundsvall – nedflyttade

IFK Norrköping – 12:e plats

Degerfors – 13:e plats

2021

BK Häcken – 12:e plats

2018

IF Elfsborg – 12:e plats

2016

Falkenbergs FF – nedflyttade