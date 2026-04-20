Tydlig statistik – jobbigt för Gais och Kalmar FF
Gais och Kalmar FF står på noll poäng efter tre omgångar.
Därmed kommer det bli en tuff säsong för båda klubbarna.
Det visar resultaten från det senaste deceniet.
Fjolårstrean Gais och nykomlingen Kalmar FF har tre raka förluster efter lika många spelade matcher. Det är inte goda nyheter för något av lagen. Det är åtminstone vad statistik från de senaste tio allsvenska säsongerna säger.
Sedan säsongen 2016 har tolv lag inlett allsvenskan med tre raka förluster. Exakt hälften av de lagen har sedermera åkt ut serien på hösten.
De senaste åren är resultaten än mer talande. I fjol behövde IFK Värnamo vänta till åtta innan man tog sin första poäng. Laget slutade sist i tabellen med 14 poäng upp till säker mark.
Året innan det förlorade Kalmar FF och Västerås SK sina tre första matcher. Båda lagen befann sig under sträcket när säsongen var färdigspelad.
Men även de lagen som lyckades hålla sig kvar gjorde det med en dos ansträngning. Elfsborg (2018), BK Häcken (2021) och IFK Norrköping (2022) lyckades nå en tolfteplats i tabellen trots tre inledande förluster. Bättre än så har inget lag mäktat med på tio säsonger
Samtliga lag som inlett allsvenskan med tre raka förluster sedan 2016
2025
IFK Värnamo – nedflyttade
2024
Kalmar FF – nedflyttade
Västerås SK – nedflyttade
2023
IF Brommapojkarna – kvar efter kvalspel
IFK Göteborg – 13:e plats
2022
Helsingborgs IF – nedflyttade
GIF Sundsvall – nedflyttade
IFK Norrköping – 12:e plats
Degerfors – 13:e plats
2021
BK Häcken – 12:e plats
2018
IF Elfsborg – 12:e plats
2016
Falkenbergs FF – nedflyttade
