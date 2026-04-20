Uppgifter: Real Betis kan värva Roony Bardghji

Flera klubbar har visat intresse för Roony Bardghji.

Nu har Real Betis gett sig in i jakten, enligt Estadio Deportivo.

Roony Bardghji har haft svårt att slå sig in i Barcelonas lag under sin debutsäsong i Katalonien. Nu kan yttern vara på väg att lånas ut för att få speltid.

Det har tidigare rapporterats om klubbar som Porto, Monaco och Stuttgart som potentiella adresser. Även Juventus har målats som en intressent. Nu kommer uppgifter att svensken kan flytta inom Spanien.

Enligt Estadio Deportivo är Real Betis intresserade av att plocka in 20-åringen. Det ska då röra sig om ett lån med köpoption. Betis var enligt tidningen intresserade av svensken redan under tiden i FC Köpenhamn.

Roony Bardghji har spelat 23 tävlingsmatcher och gjort två mål för Barcelona den här säsongen.