FD-ELVAN – Omgång 3: Bajendominans efter slakten

Hammarby körde över Örgryte och vann med hela 8-1 i lördags.

Den pulvriseringen gör sig påmind i FD-elvan omgång 3 då tre grönvita spelare tar plats i en offensivt präglad 4-4-2-formation á la Brasilien VM 2006 där Zadok Yohanna och Isak Bjerkebo iklär sig rollerna som Kaká och Ronaldinho som yttermittfältare.

Robin Olsen, Malmö FF

En riktigt bra insats på 3Arena. Ihop med målskytt Sead Haksabanovic och mittbacksbjässen Pontus Jansson huvudrollen i 1-0-viktorian borta mot Djurgården. Fina räddningar och en jätte i luftrummet när Dif skickade in boll efter boll.

Villiam Granath, Mjällby AIF

Efter flera år i HBK har 27-åringen växlat upp hos regerande mästarna. Och det ser ju ut att gå hur bra som helst. Tuff uppgift att ersätta landslagsspelaren Herman Johansson som i vintras tog sitt pick och pack till Dallas, men Granath imponerade i Mjällbys efterlängtade viktoria i helgen när BP besegrades med klara 3-0. Maif:s mardrömsstart på allsvenskan med 0-5 i baken första två matcherna därmed över.

Pontus Jansson, Malmö FF (2)

Det här är inte en symbolisk uttagning efter det mycket dystra beskedet att Janssons säsong nu är över efter att i slutminuterna mot Djurgården lämnade på bår och sedermera äntrade ut i spelarbussen på kryckor och där det nu konstaterats att korsbandet är av. Nej, redan i fredags skrev jag att ”Ponne” var landslagsbra mot Djurgården med Graham Potter på plats. MFF-kaptenen nickade undan allt och satte inte en fot fel. Därför extra tråkigt att Jansson nu tvingas rehaba en lång tid framöver, och det som 35-åring. Det är bara att instämma i Kristoffer Nordfeldts ord från i går, det är fruktansvärt.

Ibrahim Cissé, AIK

En succcévärvning och det måste kännas surt för Jani Honkavaara son hade spelaren i KuPS att nu se ivorianen göra det så bra direkt i AIK när han lika gärna kunnat hamna i Honkavaaras Djurgården. Cissé är likt Jansson en gigant i luften men också väldigt brytsäker och passningsskicklig. En elegant mittback som sticker ut och när AIK stod emot och vann mot KFF med 1-0 i går var Cissé en väldigt viktig faktor i det.

Noah Persson, Hammarby IF

Efter det imponerande cupspelet petades Persson oväntat i allsvenska premiären. Kalle Karlsson valde i stället att spela mittbacken Frederik Winther som vänsterback för att få in Ibrahim Fofana i mittlåset bredvid Victor Eriksson. Samma procedur blev mot Sirius i omgång 2, men när Bajen nu tog emot Örgryte fick Persson chansen från start – och som han tog den. En raket i krysset efter elva minuter och så hörnan serverad till Besara som betydde 2-0 kort senare. Persson blir svårpetad nu med den insatsen i 8-1-segern och vänsterfoten är verkligen ett vapen.

Zadok Yohanna, AIK (2)

Det går verkligen inte att blunda för nigerianen. John Guidetti och Alexander Axén var inne på det i halvtidssnacket från AIK-Kalmar i går, allt offensivt spel kretsar kring 18-åringen. Stundtals gjorde han i går som han ville och det är häftigt att han trots en allt hårdare bevakning bara fortsätter utmana och göra sin grej. FD kunde i fredags avslöja intresse från både Premier League, Bundesliga och från en portugisisk toppklubb – och prislappen på 150 miljoner kronor lär stiga om han fortsätter så här.

Nahir Besara, Hammarby (2)

Som vanligt låg kaptenen bakom det mesta när Bajen körde över Öis. Byttes visserligen ut efter en timme för att sparas till HBK hemma mot onsdag, men dessförinnan hade han svarat för ett mål och två assist. 35-åringen som i fjol utsågs till allsvenskans mest värdefulla spelare kommer göra anspråk på det priset även i år, var så säkra.

Abdoulaye Doumbia, BK Häcken

Ivorianen som hämtades in från den västafrikanska nationens plantskola ASEC Mimosas i november har redan blivit en viktig spelare för BK Häcken och i gårdagens derbyseger mot Gais slog han till med ett läckert volleymål. Ska redan ha intresse på sig från utlandet och det är förståeligt såsom 18-åringen presterar på allsvensk nivå.

Isak Bjerkebo, IK Sirius (3)

Tre av tre. Bjerkebo första spelaren att bli uttagen tre gånger i årets omgångens lag och då har vi också bara spelat tre omgångar. Dubbla straffmål i 4-1-segern mot VSK gör att vänsterytter Bjerkebo toppar skytteligan ihop med Paulos Abraham på fyra mål. 23-åringen är allsvenskans största utropstecken så här långt, han har verkligen varit wow i ett häftigt Sirius och samspelet med Oscar Krusnell att sevärt att titta på.

Abdoulie Manneh, Mjällby AIF

Efter en tung start som hela Mjällby fick vi se fjolårs-Manneh igen som sånär höll på att landa i en stor transfer till såväl Olympiakos som Birmingham. Ett mål och en assist när Maif besegrade BP med 3-0 och det här kan ha varit en skön vändpunkt för de redan pressande svenska mästarna, likaså för den gambiske anfallaren.

Nikola Vasic, Hammarby IF

Hoppade in vid ställningen 5-1 efter timmen spelad. Men gör man därefter tre mål, ett äkta hattrick, ska man så klart vara med i den här elvan. Vasics första tävlingsmål för Hammarby och varför inte riva av ytterligare två i samma match? Som han själv sa efter sitt hattrick betydde det första målet väldigt mycket vilket också märktes på firandet. Han hade alltså inte nätat i allsvenskan sedan skytteligasegern 2024 i och med korsbandsskadan som spolierade stora delar av fjolåret. Välkommen tillbaka på allvar, Nikola!

BUBBLARE:

Montader Madjed, Hammarby IF

Slog till med ett fantastiskt mål i krysset som betydde 5-1 mot Öis och som Kalle Karlsson var inne på efteråt var det ”den gamle Monte” som vi fick se mot Öis. Hade inte Yohanna varit Yohanna-bra mot KFF hade Madjed blivit Bajens fjärde spelare i detta omgångens lag.

Júlíus Magnússon, IF Elfsborg

Matchvinnare mot Degerfors med en snygg frispark. Islänningen imponerar för ett Elfsborg som gått starkt så här långt med sju poäng första tre matcherna.