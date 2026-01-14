Chockförlust i Nederländerna: ”Feberdröm”

Ajax blev överkört.

AZ vann cupmatchen med hela 6–0 (!).

Nederländska SoccerNews beskriver matchen som en ”feberdröm”.

Foto: Alamy

Redan i den första halvleken var det fullt ös från hemmalaget AZ i åttondelsfinalen i den nederländska cupen KNVB Beker. Uppstickaren gick in till halvtidsvila mot storlaget Ajax med en 3–0-ledning, och i den andra halvleken skulle det bli ännu mer.

Cupmatchen slutade med en riktig skräll när AZ krossade Ajax med hela 6–0 och är ute ur den nederländska cupen. Den nederländska sajten SoccerNews beskriver åttondelsfinalen som en ”feberdröm” för bortalaget Ajax.

Den tidigare BK Häcken-anfallaren Ibrahim Sadiq hoppade in för AZ och gjorde 6–0-målet i slutet av matchen.