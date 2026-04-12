Claesson målskytt för FCK – andra raka segern
FC Köpenhamn har hittat tillbaka till vinnarspåret.
Mot Randers kom lagets andra raka trepoängare.
Den danska storklubben, FC Köpenhamn, avslutade serien på sämsta möjliga sätt och missade mästerskapsserien för första gången i klubbens historia.
Efter två raka nederlag i nedflyttningsserien kom dock den första segern under söndagen.
Mötet med Randers slutade 2–1 till FCK efter en sen vändning. Gästerna tog ledningen, men Viktor Claesson kvitterade i den 83:e minuten innan William Clem avgjorde på tilläggstid.
FC Köpenhamn toppar nu tabellen, en poäng före Odense. Vinnaren av nedflyttningsserien belönas med en Europaplats till nästa säsong.
