Claesson målskytt när FCK besegrade Fredericia

Viktor Claesson har hittat nätet igen.
Under lördagen slog han till för sitt FCK som mötte Fredericia.
Det var svenskens tredje fullträff denna säsong.
Under lördagskvällen ställdes den danska toppklubben FC Köpenhamn mot bottenlaget Fredericia i Superligaen.
Då fanns en svensk med i FCK:s startelva – i form av Viktor Claesson.
Den 33-årige Claesson behövde inte heller lång tid innan han steg in i rampljuset. Matchminuten var den 21:a när han dök upp i straffområdet och satte dit 1-0 för sitt Köpenhamn. Det var Claessons tredje mål för säsongen.
Därefter skulle gästerna, något överraskande, kvittera matchen på straff – innan hemmalaget återtog ledningen genom Youssoufa Moukoko från den andra straffpunkten.
FC Köpenhamn vann till slut matchen med 3-2 och har fem poäng upp till AGF Århus på förstaplatsen. Jordan Larsson byttes in med omkring en halvtimme kvar att spela.
