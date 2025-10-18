Claesson om framtiden: ”Någonstans i Sverige”

Viktor Claesson sitter på ett utgående kontrakt i FC Köpenhamn.

Enligt svensken blir det antingen att bli kvar i Danmark eller att återvända till Sverige.

– Det är där min familj är närmast, säger han enligt danska Bold.

Foto: Alamy

Viktor Claesson har spelat för danska FC Köpenhamn sedan sommaren 2022. Nu sitter svensken på ett utgående kontrakt i den danska storklubben och står inför ett vägval.

Jag har kontrakt till sommaren, och jag ger allt den här säsongen, och sedan får vi se hur det går efter det. Jag är inte så ung längre, så jag har inte så många år kvar. Som det är nu tar jag en match i taget, säger Claesson till danska Bold.

Framtiden enligt Claesson blir antingen fortsatt i FCK eller att resa hem till Sverige.

– Antingen avslutar jag min karriär här, eller så blir det någonstans i Sverige. Det är där min familj är närmast, men vi får se, avslutar han.

Claesson har i Sverige representerat klubbarna IFK Värnamo och IF Elfsborg.