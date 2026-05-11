Comos succé – klara för Europa

Cesc Fabregas Como har tagit hela Serie A med storm.

Klubben har nu säkrat spel i Europa till nästa säsong.

Det har aldrig tidigare hänt för Noel Törnqvists och Adrian Lahdos gäng.

Så sent som förra året var Como nykomlingar i Serie A. Det var klubbens första säsong i den italienska högstaligan på 24 år.

Den här säsongen har laget gått från klarhet till klarhet. Efter gårdagens seger mot Hellas Verona stod det klart att Cesc Fabregas gäng har säkrat spel i Europa för första gången i klubbens 118-åriga historia.

Como har garanterat en plats i kvalet till Conference League. Det finns dock fortfarande en möjlighet att knipa en plats i nästa års Champions League. Laget har två poäng upp till den åtråvärda fjärdeplatsen med tre matcher kvar att spela.

Noel Törnqvist och Adrian Lahdo kan därmed få chansen att visa upp sig i Europa nästa säsong. Ingen Comosvenskarna har hittills spelat en minut för laget under säsongen.