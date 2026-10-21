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Foto: Bildbyrån

Courtois väljer Mbappé: ”Ingen var bättre än honom”

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Daniel Karimi
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Thibaut Courtois har en tydlig favorit till Ballon d’Or.
Real Madrid-målvakten väljer sin lagkamrat Kylian Mbappé.
– Individuellt var ingen spelare bättre än honom i år, säger han.

Foto: Bildbyrån

Thibaut Courtois röstar på Kylian Mbappé när han får frågan om vem som borde vinna Ballon d’Or.

– Individuellt var ingen spelare bättre än honom i år, men tyvärr vann vi inga titlar, säger han till DAZN.

Belgaren jämför också fransmannen med Barcelonas Lamine Yamal.

Lamine Yamal gjorde ett sämre VM än Mbappé, men han vann titeln och vann ligan.

Ballon d’Or delas ut på måndag den 26 oktober i London, första gången som galan hålls utanför Frankrike. 30 spelare är nominerade, och bland favoriterna finns Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane och Michael Olise.

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