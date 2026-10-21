Courtois väljer Mbappé: ”Ingen var bättre än honom”
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Thibaut Courtois har en tydlig favorit till Ballon d’Or.
Real Madrid-målvakten väljer sin lagkamrat Kylian Mbappé.
– Individuellt var ingen spelare bättre än honom i år, säger han.
Thibaut Courtois röstar på Kylian Mbappé när han får frågan om vem som borde vinna Ballon d’Or.
– Individuellt var ingen spelare bättre än honom i år, men tyvärr vann vi inga titlar, säger han till DAZN.
Belgaren jämför också fransmannen med Barcelonas Lamine Yamal.
– Lamine Yamal gjorde ett sämre VM än Mbappé, men han vann titeln och vann ligan.
Ballon d’Or delas ut på måndag den 26 oktober i London, första gången som galan hålls utanför Frankrike. 30 spelare är nominerade, och bland favoriterna finns Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane och Michael Olise.
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