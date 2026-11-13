Klart: De prisas som oktobers bästa i Premier League

Premier League har delat ut månadens priser för oktober.

Aston Villas Nicolas Jackson utses till månadens spelare.

Månadens tränare blir Tottenhams Roberto De Zerbi.

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Nicolas Jackson hade en stark oktober i Aston Villa. Den senegalesiske anfallaren gjorde fyra mål på fyra ligamatcher: ett mot Brentford (2–2), två i 2–1-segern mot Manchester City och ett mot Fulham (1–1).

Formen har hållit i sig även i november. I söndagens 4–4 mot Manchester United gjorde Jackson ett mål och en assist, och i går gjorde han ett mål när Senegal slog Sudan med 4–1. Där han har nu gjort tio mål på 41 landskamper.

Månadens tränare blir Tottenhams Roberto De Zerbi. Under oktober var Spurs obesegrade i ligan. Det blev 1–1 borta mot Manchester United, följt av tre raka segrar: 3–1 mot Coventry, 2–0 borta mot Chelsea och 2–0 mot Crystal Palace.

Sviten bröts dock i november, när Tottenham förlorade med 1–0 mot Leeds. Laget ligger elva i tabellen och tar emot Ipswich efter landslagsuppehållet, den 21 november.