Daniel Svensson från start i ”Der Klassiker”

”Der Klassiker” går av stapeln denna lördagskväll.

Bayern München tar emot Borussia Dortmund.

I bortalaget finns Daniel Svensson med från start.

Denna lördagskväll går kanske Tysklands största klubblagsmöte av stapeln, nämligen ”Der Klassiker” mellan Bayern Munchen och Borussia Dortmund.

I stormötet så har vi även svensk representation, detta då Daniel Svensson startar för bortalaget.

STARTELVOR:

Bayern München: Neuer – Kimmich – Upamecano – Tah – Boey – Pavlovic – Laimer – Olise – Jackson – Diaz – Kane.

Borussia Dortmund: Kobel – Anton – Schlotterbeck – Sule – Ryerson – Gross – Nmecha – Svensson – Adeyemi – Sabitzer – Guirassy.

Mötet på Allianz Arena drar igång vid 18:30.