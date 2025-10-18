Daniel Svensson från start i ”Der Klassiker”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
”Der Klassiker” går av stapeln denna lördagskväll.
Bayern München tar emot Borussia Dortmund.
I bortalaget finns Daniel Svensson med från start.
Denna lördagskväll går kanske Tysklands största klubblagsmöte av stapeln, nämligen ”Der Klassiker” mellan Bayern Munchen och Borussia Dortmund.
I stormötet så har vi även svensk representation, detta då Daniel Svensson startar för bortalaget.
STARTELVOR:
Bayern München: Neuer – Kimmich – Upamecano – Tah – Boey – Pavlovic – Laimer – Olise – Jackson – Diaz – Kane.
Borussia Dortmund: Kobel – Anton – Schlotterbeck – Sule – Ryerson – Gross – Nmecha – Svensson – Adeyemi – Sabitzer – Guirassy.
Mötet på Allianz Arena drar igång vid 18:30.
Den här artikeln handlar om: