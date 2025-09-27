Daniel Svensson målskytt – när Dortmund vann

Dortmund slog Mainz i Bundesliga.

Då stod Daniel Svensson för sin första fullträff för säsongen.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen tog Mainz emot Borussia Dortmund i Bundesliga. Svenske Daniel Svensson har spelat samtliga matcher för Dortmund den här säsongen men inte öppnat målprotokollet. Under lördagens drabbning med Mainz blev det ändring på det.

I den 27:e minuten slog svensken till med sitt första mål för säsongen på en kontring. Målet blev vänsterbackens tredje i Dortmund-tröjan.

Matchen slutade 2–0 till Dortmund efter ett mål av Karim Adeyemi.

Svensson anslöt till Dortmund i vintras från danska Nordsjælland.