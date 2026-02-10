David Albelda uttagen i spanska landslaget

David Albelda gjorde 51 A-landskamper för Spanien.

Nu har sonen David Albelda blivit uttagen till Spaniens U16-landslag.

Foto: Alamy/ Skärmbild från X.

Ja ni läste rätt, pappa och son heter samma sak.

48-årige David Albelda som mest är förknippad med Valencias storhetstid på tidigt 2000-tal med dubbla ligatitlar och dubbla Champions League-finaler la skorna på hyllan 2013.

Fem år tidigare hade han avslutat landslagskarriären, detta efter att ha ratats en plats i den EM-trupp som vann guld 2008.

Men nu kan en ny David Albelda vara på väg in i den spanska landslagsfotbollen.

Valencia-ikonens son, David Albelda, har nu blivit uttagen till Spaniens U16-landslag som drabbar samman med Frankrike, England och Danmark.

Precis som sin pappa är han en defensiv mittfältare som till vardags representerar Valencias ungdomslag.