David Albelda uttagen i spanska landslaget
David Albelda gjorde 51 A-landskamper för Spanien.
Nu har sonen David Albelda blivit uttagen till Spaniens U16-landslag.
Ja ni läste rätt, pappa och son heter samma sak.
48-årige David Albelda som mest är förknippad med Valencias storhetstid på tidigt 2000-tal med dubbla ligatitlar och dubbla Champions League-finaler la skorna på hyllan 2013.
Fem år tidigare hade han avslutat landslagskarriären, detta efter att ha ratats en plats i den EM-trupp som vann guld 2008.
Men nu kan en ny David Albelda vara på väg in i den spanska landslagsfotbollen.
Valencia-ikonens son, David Albelda, har nu blivit uttagen till Spaniens U16-landslag som drabbar samman med Frankrike, England och Danmark.
Precis som sin pappa är han en defensiv mittfältare som till vardags representerar Valencias ungdomslag.
