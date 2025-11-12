Det väntar Bajen i Amsterdam: ”Typiskt holländskt”

Säsongen ska gå i mål för Hammarby och det med ett dubbelmöte mot Ajax i Europa Cup.

Denna onsdag är det dags för första mötet på bortaplan och enligt Martin Sjögren är det ett typiskt holländskt motstånd som väntar.

– De spelar typiskt holländskt, 4-3-3 med ganska stora avstånd, breda ytterspelare, säger Martin Sjögren till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Vi är inne i Hammarbys näst sista vecka för säsongen och denna onsdag väntar första mötet med Ajax i Europa Cup. Bajens huvudtränare Martin Sjögren är förväntansfull och taggad inför detta dubbelmöte – samtidigt som han är nöjd över att det inte blev ett inhemskt dubbelmöte mot Häcken.

– Först och främst kul att få spela mot ett lag som vi inte har mött tidigare. När vi satt på den där lottningen så var det ju 12,5 procents chans att vi skulle få Häcken. Vi satte och följde den hem på bussen, när vi hade landat efter Brann-matchen, och så var det ju 50/50 på om det skulle bli Ajax eller Häcken.

Det var skönt att slippa den?

– Ja, sen är det inte för att vi är rädda för att möta Häcken utan mer för att Europaspel handlar om att inte möta lag från sin egen liga. Sen är Ajax ett ganska bra lag, så det kommer att krävas att vi är bra. De spelar typiskt holländskt, 4-3-3 med ganska stora avstånd, breda ytterspelare, både ytterbackar och ytterforwards. Det möter vi inte så ofta i Sverige längre, så det kommer krävas att vi är bra för att vi ska slå Ajax.

Det första mötet mot Ajax går alltså av stapeln ikväll, returen i Stockholm spelas sedan nästa torsdag. Där emellan väntar den damallsvenska avslutningen mot BP för Hammarby, en match som inte betyder allt för mycket i och med att BK Häcken redan säkrat SM-guldet. Någon garanti på rotation i startelvan finns dock inte.

– Nu har vi gjort det så att det varit ganska luftigt de här senaste matcherna, så det bästa laget kommer att spela oavsett om det är Ajax, borta, hemma eller mot BP som är där emellan. Vi kommer att spela med det lag som jag tror kan vinna matchen, sen får man se hur det ser ut, vad är statusen efter att vi har spelat mot Ajax borta. Är alla tillgängliga, är det någon som är tveksam, vi får ta något bra beslut efter det, men vi ska försöka vinna de här tre matcherna.

”Då har vi väldigt goda möjligheter att vinna”

Hammarby tog sig till denna åttondelsfinal i Europa Cup genom att besegra SK Brann med totalt 5–2 över två möten, men redan efter hemmamötet i Stockholm (som Hammarby vann med 4–1) så kändes matchen avgjord. Denna gång börjar Bajen på bortaplan. Om det är en fördel eller inte återstår att se.

– Vanligtvis brukar man ju alltid säga att det är bäst att börja borta, av någon anledning. Jag vet inte riktigt vad det är baserat på, om det är för att man ska försöka avgöra det på hemmaplan, liksom knyta ihop säcken. Men det krävs att vi får med oss ett ganska bra resultat, sen vet vi att vi är starka hemma, förhoppningsvis har vi också med oss en storpublik på 3 arena. Det är också sista matchen för året för oss och sista matchen för året för Bajen. Så det hade varit jäkligt kul att få avgöra dubbelmötet på 3 arena och få en fin avslutning på 2025.

För att ni ska få bästa möjliga förutsättningar för det, vad krävs då i första mötet?

– Det krävs att vi inte släpper in en massa mål, säger Sjögren med ett skratt.

Vad ska ni göra för att inte göra det då?

– Jag tror att det spelet som vi har visat upp under hösten kommer att räcka långt i en sådana här match, samtidigt som vi ändå ska ha full respekt för att vi möter ett bra lag. Det är ganska många unga spelare, det är inte så många äldre etablerade spelare i Ajax, utan de satsar verkligen ungt. Det är kanske Sherida Spitse, som de som är initierade i damfotboll känner igen och sedan har de tredjemålvakten från landslaget. Utöver det är det många unga och talangfulla spelare som representerar deras ungdomslandslag. Så vi ska ha stor respekt för att Ajax är bra, men jag tycker att kommer vi upp i den nivån som vi har visat under hösten, stora delar i alla fall, då har vi väldigt goda möjligheter att vinna, avslutar Sjögren.