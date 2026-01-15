Herman Johansson har fått sin drömflytt.

Mjällbys succéspelare flyttar till USA och MLS-klubben Dallas.

– MLS är coolt. Det känns så jävla stort och mäktigt där borta, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Alamy / Bildbyrån

Efter en tids spekulationer stod det i slutet av 2025 till sist klart att Mjällby säljer succéspelaren Herman Johansson, 28. Ytterspringaren och assistkungen lämnar Europa, Sverige och Sölvesborg för en flytt över Atlanten, till Texas och MLS-klubben FC Dallas.

När han för första gången talar ut om flytten till USA sitter han på flygplatsen, i väntan på flyget som ska ta honom till sitt nya hemland. I sin hand har han en macka från snabbmatskedjan Subway som han måste ”slänga i sig” innan det är dags att sätta sig på flyget.

– Jacob Bergström hade varit stolt, skojar han.

Nu väntar några dagar i Dallas med fysiska tester. Sedan flyger MLS-laget tillbaka över Atlanten till Portugal för ett två veckor långt försäsongsläger. Medan Herman Johansson beger sig till USA får familjen, frun Mikaela och sonen Levi, stanna hemma i Sverige. Planen är dock att den familjen ska flytta med till Texas så fort de har fått visum.

– Vi jobbar på visum och sånt och hoppas att det blir klart snabbt, säger Johansson till FotbollDirekt.

Herman Johansson, sonen Levi och frun Mikaela. Foto: Bildbyrån

När hörde du först från Dallas?

– Det måste varit runt sista omgångarna i allsvenskan, det var någonstans där som jag hörde om första intresset. Sedan tog jag ett möte och pratade med typ hela organisationen. Det var dagen innan min landskamp (mot Slovenien i november). Det var då det började bli intensivt och sedan var jag över och hälsade på i december och fick en bra känsla.

Drömmen om USA

På mötet, som hölls dagen innan Herman Johansson debuterade för det svenska landslaget i VM-kvalmatchen mot Slovenien, fick 28-åringen träffa både Dallas sportchef André Zanotta och tränare Eric Quill. De diskuterade ambitioner, mål och drömmar, innan Örnsköldsvik-sonen lämnade mötet med en god känsla i magen.

– De sålde verkligen in det. Jag har på förhand tyckt att MLS är jävligt häftigt. Det har jag sagt länge i omklädningsrummet, MLS är coolt. När jag fick prata med dem (Dallas) kändes det helt rätt. De har rätt ambitioner och rätt typ av människor, säger han.

Vad är det med MLS som lockar?

– Jag vet inte. Jag har bara tyckt att det känns så jävla coolt, stort och mäktigt där borta. Ligan är speciell på sitt sätt. Samtidigt så har jag velat göra något helt annat. Det har jag känt länge, att om jag ska skifta och göra något annat då vill jag nog göra något helt annat, säger han och fortsätter:

Johansson. Foto: Bildbyrån

– Det är riktigt häftigt. Det blir verkligen ett äventyr med allt vad det innebär.

Dortmunds intresse

Innan de första rapporterna om FC Dallas nådde media var det tal om en annan flytt för Herman Johansson. En betydligt kortare sådan. Enligt lokaltidningen Örnsköldsviks Allehanda visade den tyska storklubben Borussia Dortmund intresse för att värva 28-åringen från Mjällby.

– Nej, jag hörde ingeting. Jag vet inte var det kom ifrån, men det brukar vara så att någon hör något och sedan är det ute i media. Jag var aldrig i kontakt med dem personligen, säger han.

Såg du skriverierna?

– Absolut. Jag fick det skickat till mig några gånger, skrattar Johansson.