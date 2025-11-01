Drömstart för Spalletti – besegrade Cremonese

Luciano Spalletti har genomfört sin första match med Juventus.

Luciano Spalletti har vunnit sin första match med Juventus.

Detta då man besegrade Cremonese med 2-1.

Foto: Bildbyrån

Juventus startade bra i matchen mot Cremonese på bortaplan på lördagen. Efter två minuters spel gjorde Filip Kostic 1–0.

I den 68:e minuten slog Andrea Cambiaso till och gjorde 0–2.

Därefter, med sju minuter kvar att spela reducerade Cremonese genom Jamie Vardy. Mer än så blev det dock inte för Cremonese.

Det här var Juventus tredje uddamålsseger för säsongen. Cremonese ligger på niondeplats i tabellen medan Juventus är på femteplats.

Nästa motstånd för Juventus är Torino. Lagen möts lördag den 8:e november klockan 18.00.

Texten är delvis framtagen med hjälp av AI.