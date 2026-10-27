Drönare stoppade Arsenals cupmatch tillfälligt

Arsenals ligacupmatch mot Fleetwood Town fick pausas tidigt.

En okänd drönare svävade över arenan.

Efter ungefär åtta minuter kunde spelet fortsätta.

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Matchen mellan Fleetwood Town och Arsenal i ligacupens fjärde omgång hade bara pågått i åtta minuter när domaren Michael Salisbury tillfälligt stoppade spelet. En drönare hade upptäckts svävande över Highbury Stadium.

Enligt Fleetwood var drönaren varken klubbens eller tv-bolagets. Spelarna fick gå mot sidlinjen medan läget undersöktes, och enligt The Sun ingrep polisen och meddelade domarna att de hade hittat den som styrde drönaren.

När drönaren hade flugit iväg startade matchen igen med en nedsläppt boll, enligt Sky Sports.

Viktor Gyökeres startar på topp för Arsenal i matchen.

Väl i gång igen blev det skrällvarning. Just nu leder Fleetwood, som spelar i League Two, Englands fjärde högsta division, med 1–0 mot Arsenal. Viktor Gyökeres startar på topp för Londonklubben.