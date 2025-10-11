Dubbla smällar för Real Madrid – Mbappé och Mastantuono skadade

Två tunga besked för Real Madrid under det stundande landslagsuppehållet.

Kylian Mbappé och Franco Mastantuono har skadad sig i sina landslag.

Real Madrid leder La Liga efter åtta omgångar, två poäng före Barcelona. Men under landslagsuppehållet har laget fått två tunga skador.

Först tvingades Kylian Mbappé utgå med en fotskada i Frankrikes match mot Luxemburg och missar enligt uppgifter mötet med Island på måndag.

Enligt argentinska TyC Sport har även talangen Franco Mastantuono skadat sig i vad som ser ut att vara en muskelskada. Han missade landslagets träningslandskamp mot Venezuela (1–0) och kommer även att stå över mötet med Puerto Rico.

Skadorna kommer inför Real Madrids viktiga matcher mot bland annat Barcelona i ligan och Juventus i Champions League.

Huruvida Mbappé och Mastantuono hinner bli spelklara återstår att se.