Dubbla svenskmål mellan Aberdeen och Dundee

Aberdeen tog emot Dundee United i Premiership.

Matchen slutade 1–1.

Då gjorde svenskarna Amar Fatah och Jesper Karlsson varsin kasse.

Foto: Alamy

Under lördagen tog Jimmy Thelins Aberdeen emot Dundee United i Premiership.

Från start i Aberdeen fanns Jesper Karlsson som anslöt på lån i somras från Bologna. I Dundee United fick den förre AIK-talangen Amar Fatah även ta plats i startelvan.

Det skulle bli de två svenskarna som satte tonen i matchen. Efter en halvtimmes spel spräckte Fatah nollan. I den andra halvleken var det Karlssons tur att näta. 27-åringen kvitterade i den 60:e minuten och matchen slutade 1–1.

Två svenskar till fick även spela. I Aberdeen byttes Kenan Bilalovic in i den 56:e minuten och i Dundee United fick Nikolaj Möller göra dryga kvarten.