Dystra beskedet: Kevin Keegan drabbad av cancer

Denna onsdagskväll kommer ett dystert besked gällande en av Englands främsta spelare genom tiderna, Kevin Keegan.

74-årige legendaren har drabbats av cancer.

”Kevin är tacksam gentemot det medicinska teamet för deras insatser och fortsatta vård”, skriver hans representanter i ett uttalande.

Under sin spelarkarriär representerade Keegan bland annat Liverpool, Newcastle och tyska Hamburger SV.

1978 och 1979 prisades han som världens bästa fotbollsspelare då han tilldelades Ballon d’Or.

Keegan hade också en framgångsrik tränarkarriär och var bland annat förbundskapten för England mellan 1999 och 2000.

Former England player and manager Kevin Keegan has been diagnosed with cancer.



Keegan, who is 74, has been admitted to hospital for further evaluation of ongoing abdominal symptoms.https://t.co/xuS6OLsqxW pic.twitter.com/0clppHWEfR — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 7, 2026

Hans tidigare klubb Newcastle, visar stöd via X.

”Kung Kev. Vi är med dig hela vägen. Hoppas på ett fullständigt och snabbt tillfrisknande”, skriver klubben.