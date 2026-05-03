Edvardsen med mål och assist – när Eagles kryssade

Go Ahead Eagles spelade oavgjort mot Sparta Rotterdam.

Victor Edvardsen låg bakom mål och assist.

Den nederländska ligan lider mot sitt slut och PSV har sedan tidigare vunnit titeln. Under söndagen ställdes Go Ahead Eagles mot Sparta Rotterdam.

Då svarade svenske Victor Edvardsen för både mål och assist. Forwarden satte kvitteringsmålet i den 51:a minuten och spelade fram till 2–2-målet i den 77:e minuten.

Matchen slutade 2–2 vilket innebar att Go Ahead Eagles säkrade kontrakt i den nederländska högstaligan till nästa säsong.