Uppgifter: Spurs vill värva Dortmund-stjärnan

Tottenham Hotspur kan vara på väg att värva från Borussia Dortmund.

I det fall att man klarar sig kvar i Premier League kommer man att göra ett försök att värva Serhou Guirassy.

Det rapporterar transferjournalisten Nicoló Schira.

Foto: Bildbyrån

Med två omgångar kvar av Premier League har Tottenham Hotspur två poäng ner till West Ham, som sitter på den sista nedflyttningsplatsen.

I det fall att London-klubben klarar sig kvar i den engelska högstaligan kommer man att göra ett försök att värva från Tysklands näst bästa klubb.

Detta då ”Spurs”, enligt transferjournalisten Nicoló Schira, är intresserade av Borussia Dortmunds Serhou Guirassy. Schira skriver att Tottenham kommer att göra ett försök att värva den 30-årige anfallaren från Guniea i det fall att man säkrar kontraktet under slutomgångarna.

Serhou Guirassy har spelat för Borussia Dortmund sedan sommaren 2024, då han värvades från Stuttgart. Under sin tid i storklubben har anfallaren gjort 95 matcher i vilka det har blivit 59 mål och 15 assist.