Efter 26 år – Sydkorea tillåter utländska målvakter i ligan

År 1999 trädde ett annorlunda förbud i kraft i Sydkorea.

Detta gällande utländska målvakter i den inhemska ligan.

Nu, 26 år senare, upphävs förbudet.

Det var alltså i slutet av 90-talet som ett minst sagt annorlunda förbud trädde i kraft i sydkoreanska K-League. Detta gällande att utländska målvakter inte fick spela i ligan.

Detta förbud upprättades i syfte att tillgodo se de inhemska målvakternas speltid i ligan. Sedan 1999 har K-League utökats från åtta till tolv lag och år 2013 bildades även en professionell andraliga, K-League 2.

Nu meddelar den Sydkoreanska ligaorganisationen att förbudet hävs från och med säsongen 2026 – delvis med anledning av att förbudet har lett till ”överdrivna löneökningar” för sydkoreanska målvakter jämfört med utespelare.

Således är nu alla målvakter, oavsett nationalitet, fria att spela i K-League.

BREAKING | The K League has announced it will abolish the ban on registering foreign goalkeepers starting with the 2026 season.

The rule was originally implemented in 1999 to ensure more opportunities for domestic goalkeepers. #kleague pic.twitter.com/l9D96HtnGj

