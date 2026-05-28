Beskedet: Kim Hellberg köper loss talangen

Jeremy Sarmiento, 23, har varit utlånad till Middlesbrough.

Klubben meddelar att Brighton-talangen köps loss i sommar.

Middlesbrough föll i playoff-finalen till Premier League efter ett sent avgörande mot Hull City. Nu får huvudtränare Kim Hellberg i stället göra sig redo för ytterligare en säsong i Championship.

Under torsdagen meddelade ”Boro” vilka spelare som kommer att lämna eller stanna. Det står klart att Jeremy Sarmiento blir kvar. Ecuadorianen lånades ut av Brighton under vintern och sitter på ett kontrakt till den sista maj.

Middlesbrough kommer nu att köpa loss honom i sommar.

”Jeremy Sarmientos lån från Brighton & Hove Albion till Boro blir en permanent övergång när fönstret öppnar i juni”, skriver klubben.

Sarmiento noterades för 20 framträdanden i Middlesbrough den här säsongen.