Svensken stannar i krisklubben

Preussen Münster åkte ur den tyska andradivisionen.

Men trots det stannar svenska Oscar Vilhelmsson, 22.

Foto: Alamy

Klassiska Preussen Münster hade inget att hämta i den tyska andraligan 2. Bundesliga och åkte ur med huvudet före. Klubben slutade som jumbo med 30 inspelade poäng på 34 matcher och den svenska anfallaren Oscar Vilhelmsson, som hämtades in från Darmstadt inför säsongen, mäktade bara med två mål på 17 matcher.

Trots det kommer nu besked om att 22-åringen stannar i den klassiska klubben. Tyska Bild rapporterar att Vilhelmsson blir kvar trots degraderingen.

– Att lämna var aldrig ett alternativ, säger anfallarens agent enligt tidningen.

Vilhelmsson väntas samtidigt få en nyckelroll i Preussen Münster i tredjedivisionen till nästa säsong.

Anfallaren är fostrad i IFK Göteborg.