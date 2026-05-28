Foto: Alamy

Svensken stannar i krisklubben

Fredrik de Ron
Preussen Münster åkte ur den tyska andradivisionen.
Men trots det stannar svenska Oscar Vilhelmsson, 22.

28 september 2025, Nordrhein-Westfalen, Münster: Fotboll, 2. , Preußen Münster – Eintracht Braunschweig, omgång 7, Preußenstadion: Oscar Vilhelmsson i Preußen Münster firar efter att ha gjort 1–0. Foto: David Inderlied/dpa. VIKTIG ANMÄRKNING: I enlighet med reglerna från DFL Deutsche Fußball Liga och DFB Deutscher Fußball-Bund är det förbjudet att använda, eller låta använda, fotografier tagna på stadion och/eller från matchen i form av sekvensbilder och/eller videoliknande bildserier.
Klassiska Preussen Münster hade inget att hämta i den tyska andraligan 2. Bundesliga och åkte ur med huvudet före. Klubben slutade som jumbo med 30 inspelade poäng på 34 matcher och den svenska anfallaren Oscar Vilhelmsson, som hämtades in från Darmstadt inför säsongen, mäktade bara med två mål på 17 matcher.

Trots det kommer nu besked om att 22-åringen stannar i den klassiska klubben. Tyska Bild rapporterar att Vilhelmsson blir kvar trots degraderingen.

– Att lämna var aldrig ett alternativ, säger anfallarens agent enligt tidningen.

Vilhelmsson väntas samtidigt få en nyckelroll i Preussen Münster i tredjedivisionen till nästa säsong.

Anfallaren är fostrad i IFK Göteborg.

