Efter segern mot Dovins Coventry – ”JWZ” med i veckans lag

Jacob Widell Zetterström höll nollan i Derby Countys match mot Oliver Dovins Coventry.

För detta premieras nu den tidigare Dif-målvakten med en plats i veckans Championship-lag.

”Han var solid mellan stolparna”, skriver EFL i sin motivering.

Under tisdagen ställdes Derby County mot Coventry City i den 37:e omgången av Championship i England.



Mellan stolparna i båda målen stod två svenska målvakter. I hemmalaget, Jacob Widell Zetterström och i bortalaget Oliver Dovin.



Vinnande ur striden gick Derby som tog tre livsviktiga poäng i kampen om överlevnad i serien. Detta efter att mittbacken Matthew Clarke gjort 1-0 efter 23 minuter och forwarden Marcus Harness gjort matchens andra och sista mål strax efter paus.



Som om det inte var nog med en välbehövlig seger premieras Jacob Widell Zetterström med en plats i veckans bästa Championship-lag, som utses av den engelska motsvarigheten till Sef – EFL.



Motiveringen av ”JWZ” som bäste målvakt i den 37:e omgången lyder som följer:



”Den som sparkar igång EFL:s veckoomgångs bästa elva är Derbys Jacob Widell Zetterström. Han var solid mellan stolparna i 2-0-segern mot Coventry och gjorde fyra räddningar när han höll nollan”, skriver EFL på sin hemsida.

