Uppgifter: Två Premier League-klubbar vill värva Gibbs-White

Morgan Gibbs-White är en av Nottingham Forest största stjärnor.

Nu är han aktuell för en flytt till en Premier League-konkurrent.

Detta då både Manchester United och Tottenham Hotspur överväger 26-åringen.

Han har spelat i Nottingham Forest sedan 2022, och har sagts vara aktuell för en flytt under det senaste året.

Efter årets säsong i Premier League kan också så bli fallet, till en annan klubb i samma liga.

Lyssnar man till uppgifter från sajten TeamTalk är både Manchester United och Tottenham Hotspur intresserade av engelsmannen och överväger en värvning av honom under sommaren.

Däremot är det inte helt säkert att Gibbs-White kommer att flytta på sig under sommaren, då spelaren själv inte har någon avsikt att flytta på sig.

När det kommer till prislapp har det tidigare rapporterats om summor runt 60 till 70 miljoner pund. Morgan Gibbs-Whites kontrakt med Nottingham Forest sträcker sig fram till 2028.