Öppnar upp – tog bollen med handen: ”Kunde ha skitit sig”

Erik Lindell blev stor poängräddare för Degerfors borta mot Gais.

Däremot tog han bollen med handen i en tidigare sekvens och kunde ha blivit utvisad.

– Där kunde det skitit sig ordentligt, säger han till Fotbollskanalen.

Matchen mellan Gais och Degerfors såg länge ut att sluta med en grönsvart seger efter att William Milovanovic tagit ledningen i den elfte minuten.

Däremot skulle ”Bruket” gräva fram en kvittering med knappa tio minuter kvar att spela – genom inbytte Erik Lindell. Detta var även 30-åringens första mål sedan oktober 2024.

Frågan är dock om Lindell skulle varit kvar på planen när han gjorde mål. I en tidigare sekvens under matchen fick han nämligen bollen på handen på egen planhalva, utan att domaren valde att straffa honom.

– Ja, där kunde det skitit sig ordentligt. Det var väl dagens högsta boll som jag tänkte nicka hemåt, men det blev en konstig bollbana. Jag hinner toucha den med handen och hade ett gult kort redan. Jag vet inte vad regeln säger, men den var inte avsiktlig. Det kan väl alla se, säger Lindell till Fotbollskanalen.

Han berättar även att han inte har hört någonting om varför han klarade sig undan ett andra gult kort.

– Nej, hon (Tess Olofssin) sa ingenting till mig. Jag försökte spela oskyldig bara. Så där kom vi undan lite.

Om han skulle ha blivit utvisad hade det dock inte kommit som någon chock för högerbacken.

– Nej, det hade jag väl inte. Men som sagt så hade jag en varning och jag vet inte vad regeln säger. Det är väl ingen i hela världen som kan handsregeln ordentligt, avslutar han.