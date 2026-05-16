Uppgifter: Malmö FF jagar ytterback från Aberdeen

Malmö FF vill förstärka på högerbacksplatsen.

Detta i form av danske Alexander Jensen från Aberdeen.

Det rapporterar Sportbladet.

Med en och en halv månad kvar till att det svenska transferfönstret öppnar är Malmö FF ute efter en spelare från den skotska högstaligan.

Det handlar om den danska högerback Alexander Jensen, 24, från Aberdeen som de Himmelsblå har fått upp ögonen för.

Enligt uppgifter från Sportbladet har MFF tagit en första kontakt med den skotska klubben med avsikt att värva dansken.

Skulle Skåneklubben lyckas lägga vantarna på 24-åringen är det inte första gången Jensen spelar allsvensk fotboll. Det gjorde han nämligen så sent som säsongen 2024 – då han lämnade IF Brommapojkarna.

Under sin tid i Aberdeen har Alexander Jensen spelat 55 matcher i vilka han har gjort ett mål och tre assist.