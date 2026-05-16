Hümmet hjälte mot Cristiano Ronaldos Al-Nassr

Denniz Hümmet eller Cristiano Ronaldo?

I dag blev den förstnämnda hjälte mot den andra.

Detta då Gamba Osaka besegrade Al-Nassr i finalen av asiatiska Champions League Two.

Deniz Hümmet bytte Djurgårdens IF mot japanska Gamba Osaka efter succén i allsvenskan 2024.

Nu är han mästare av Champions League Two, vilket är motsvarigheten till Europa League i Asien.

Under lördagen ställdes nämligen Osaka-laget mot Al-Nassr, som bland annat förfogar över spelare som Cristiano Ronaldo, Sadio Mané och Joao Felix.

I den 29:e minuten skulle finalens enda mål göras – och detta av den svenske anfallaren. Målet räckte som sagt hela vägen till seger vilket gör den före detta Dif-spelaren till stor hjälte för det japanska laget.

Champions League Two-titeln var Gamba Osakas första någonsin, även om man tidigare har vunnit asiatiska Champions League.

Under årets säsong med Gamba Osaka har Deniz Hümmet gjort tolv mål på 28 matcher.