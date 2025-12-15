David Selini gick från att träna ett lag i division fem till allsvenskan på sex månader.

Två år senare är han assisterande tränare i Middlesbrough som fullkomligt flyger fram i The Championship.

– Det är klart att den delen av resan låter helt otrolig, säger 31-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Den 24:e november stod det helt klart. David Selinis resa tillsammans med Kim Hellberg i Hammarby var över efter två framgångsrika år – och flyttlasset begav sig till de Brittiska öarna.

Där har den unga tränarduon – som gått via IFK Norrköpings organisation, vidare till IFK Värnamo och senast Hammarby – tränat Middlesbrough i tre veckor. Under den tiden har “Boro” spelat fyra matcher, vunnit samtliga och tagit sig upp på en andraplats i The Championship.

Därför är den 31-årige David Selini på gott humör när han ringer upp FotbollDirekt från en tågstation i Middlesbrough som skulle ta honom vidare till staden York.

– Jag sliter mig loss från träningsanläggningen och fotbollen där för att få lite mental avkoppling och se någonting annat, förklarar Selini.

För snart två år sedan träffade jag en då okänd förmåga som nyligen hade skrivit under ett treårsavtal med Hammarby där han skulle fortsätta att vara assisterande tränare till Kim Hellberg. Då berättade Selini om hur han gått från att träna LiU AIF i division fem till att stå på Gamla Ullevis sidlinje och träna IFK Värnamo i allsvenskan – på sex månader.

Då förklarade 31-åringen att han hade gjort sitt bästa för att hinna reflektera kring den askungesaga han hade varit med om under de senaste åren. Nu har han tagit ännu ett steg i sin karriär och blivit en av mycket få svenskar som har tränat en proffsklubb i England.

– Ja… Vad ska man säga?, inleder David Selini.

– Jag är fullt medveten om att det har gått väldigt fort. Samtidigt tycker jag att varje steg jag och Kim tagit har känts ganska rimligt och att vi har varit redo för nästa utmaning. Den mest ovissa situationen var egentligen när jag började i Värnamo om jag ska vara helt ärlig. Innan jag hade kommit in i hur det var att vara tränare i allsvenskan kände jag mig som minst säker på hur det skulle vara. Nu tycker jag att själva fotbollsdelen här har känts naturlig och bra från dag ett. Det som har varit lite annorlunda här har varit allt runtomkring med att flytta, skriva ut sig från Sverige och hantera administrativa saker med visum och allting. Det är det som har tagit lite väl mycket energi under den första tiden.