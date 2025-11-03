Efter skrällartade affären – äntligen succé för Bajens förre supertalang

Isak Vural såldes sensationellt i somras för 55 miljoner till Serie A men starten i Pisa har varit svår.

I går startade han däremot och låg direkt bakom ett mål i 2-2-mötet borta mot Torino.

Foto: Alamy

Han lämnade Hammarby i början av förra året till tystnad när det blev lilla Frosinone i Serie B. Tidigare i år kom den stora revanschen när han blev en stor transfer till Serie A-klubben Pisa.

Men Isak Vurals start har varit avvaktande med en svårläkt knähinneinflammation. Den gjorde att han missade hela försäsongen och han fick i och med det nöja sig med inhopp inledningsvis, dock med två starter innan helgens omgång.

I går mot Torino startade han återigen – och gjorde det bra.

Den unge svensken låg bakom det andra målet med en fin löpning och friställd med målvakten blev han fälld bakifrån – och en straff som ledde fram till 2-0.

– Vi inledde matchen väldigt starkt och ska ta med oss just det till fredagens match, säger Vural till FotbollDirekt.

– Det känns väldigt bra att bidra, det känns så klart superkul. Det var väldigt roligt att spela i dag.

Ni tappade en ledning med 2-0, vad hade ni kunnat göra annorlunda för att få med er en första seger?

– Jag tycker vi spelar bra och har bud på mer även i andra. Fortsätter vi så här kommer trepoängaren snart. Vi gör ju mål, och det är vad som kommer behövas för att till slut få en första seger. Det kommer… det kommer.

”Vill inte snacka om revansch”

Du hade en tuff tid i Hammarby och du placerades i HTFF. Nu är du i en världens bästa ligor. Är det en känsla av revansch?

– Jag vill inte snacka om revansch. Jag vet min kapacitet och fokus är framåt. Det är kul att Hammarby gjort en fin säsong och säkrat Europaspel 2026 och även HTFF har ju också gjort det sjukt bra i år.

Vad tror du nu om en startplats igen mot Cremonese som ni möter på fredag?

– Det bestämmer tränaren. Men jag vill så klart starta och hoppas att jag får göra det.