Efter tuffa säsongsstarten – Metz-supportrar bojkottar match

Två poäng på nio matcher.

Det har fått supportrar till franska Metz att bojkotta matchen mot Lens.

”Ledningen, det är dags att vidta konkreta åtgärder”, skriver ultrasgrupperingen ”Gruppa Metz”.

Foto: Alamy

Sedan franska Metz tog steget upp till Ligue 1 förra året har det inte direkt börjat kanon för dem.

Under de inledande nio omgångarna av serien har Joel Asoros lag endast spelat in två poäng och är nästjumbo i tabellen.

Det har i sin tur fått ultrasgrupperingen ”Gruppa Metz” att vidta åtgärder – och bojkotta dagens match mot Lens.

I ett uttalande på sociala medier skriver de:

”I över tjugo år har vi utstått samma resultat och samma brister. Varje säsong i Ligue 1 är en ny prövning”.

”Ledningen, det är dags att vidta konkreta åtgärder. Spelare, personal, vi ber er om kämpaglöd på planen och respekt för era supportrar”.

Grupperingen avslutar med en melankolisk insikt.

”Den här gången är det dags att slå larm. Vi har inte ens kommit in i november ännu och säsongen verkar redan vara över”.

