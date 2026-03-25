Elena Sadikus varning: ”Frankfurt håller högre kvalitet”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
BK Häcken fick tuffast möjliga motstånd.
De ställs mot Eintracht Frankfurt i semifinalen av Europa Cup.
– Jag tycker att det är helt klart den bästa motståndaren i hela cupen som är kvar, säger Sadiku till FotbollDirekt.
BK Häcken har haft en spikrak och glasklar väg i Europa Cup. En resa som har tagit dem hela vägen till en semifinal. Där lottades dem mot tuffast möjliga motstånd. Nämligen Rebecka Blomkvist och Amanda Ilestedts Eintracht Frankfurt.
Den här artikeln handlar om: