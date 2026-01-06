Prenumerera

Foto: Alamy

Elfenbenskusten till kvartsfinal

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Elfenbenskusten besegrade Burkina Faso och är vidare till kvartsfinal.
Slutresultatet skrevs till 3–0.

Foto: Alamy

Den sista åttondelsfinalen i Afrikanska mästerskapen spelades mellan Elfenbenskusten och Burkina Faso. Då visade sig Elfenbenskusten vara det starkare landslaget.

”Elefanterna” hade en 2–0-ledning i paus efter mål av stjärnorna Amad Diallo och Yan Diomande.

I den andra halvleken byttes den tidigare Hammarby-spelaren Bazoumana Touré in och gjorde avtryck. yttern satte matchens sista mål i den 87:e minuten.

Elfenbenskusten är nu vidare till kvartsfinal där de ställs mot Egypten.

