Elfenbenskusten till kvartsfinal
Elfenbenskusten besegrade Burkina Faso och är vidare till kvartsfinal.
Slutresultatet skrevs till 3–0.
Den sista åttondelsfinalen i Afrikanska mästerskapen spelades mellan Elfenbenskusten och Burkina Faso. Då visade sig Elfenbenskusten vara det starkare landslaget.
”Elefanterna” hade en 2–0-ledning i paus efter mål av stjärnorna Amad Diallo och Yan Diomande.
I den andra halvleken byttes den tidigare Hammarby-spelaren Bazoumana Touré in och gjorde avtryck. yttern satte matchens sista mål i den 87:e minuten.
Elfenbenskusten är nu vidare till kvartsfinal där de ställs mot Egypten.
