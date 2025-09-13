Elias Andersson tunga smäll – borta direkt

Efter jobbiga tiden i Lech Poznan skrev Elias Andersson på för Randers i veckan.

Nu har forne Dif-backen gått sönder.

Randers besegrade Sönderjyske med 1-0 på bortaplan under gårdagen.

Färska nyförvärvet Elias Andersson som i veckan värvades in som Bosman efter ha brutit med Lech Poznan fanns dock inte med i truppen.

Nu förklarar tränaren Rasmus Bertelsen varför för danska sajten Bold.

– Han är tilltänkt att vara backup till Dyhr, men nu har han dragit på sig en mindre skada. Det är anledningen till att han inte var med på bänken i dag. Förhoppningsvis har vi honom tillbaka så snart som möjligt, så han kan bidra med lite backup på den positionen.