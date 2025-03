Emil Forsberg tvåmålsskytt mot Toronto

Emil Forsberg togs inte ut till Jon Dahl Tomassons landslagstrupp.

Istället stod svensken för två mål i New York Red Bulls seger mot Toronto.

– Mentaliteten vi visade var bra och något vi kan bygga vidare på, säger Forsberg till klubbens hemsida.

Igår förlorade det svenska herrlandslaget med 0-1 mot Luxemburg borta i en träningsmatch.



I truppen fanns inte den rutinerade Emil Forsberg med – som istället fick spela fotboll på annat håll.



Det var nämligen så att 33-åringen spelade från start när hans New York Red Bulls tog emot Toronto i MLS.



Inte nog med det. I den 44:e minuten gjorde han 1-0 från straffpunkten och med en kvart kvar att spela rullade han in 2-1 från nära håll.



Till klubbens hemsida uttalade sig Forsberg följande efter matchen:



– Överlag tycker jag att det var en bra lagprestation. Vi dominerade matchen, hade bollen och letade lösningar även om de stod lågt. Vi kontrollerade matchen och vårt arbete med och utan boll var bra. Beröm till laget att studsa tillbaka efter att de kvitterade på sin första riktiga chans. Mentaliteten vi visade var bra och något vi kan bygga vidare på, säger han till New York Red Bulls hemsida.



New York Red Bulls tränare, Sandro Schwarz, hyllar sin lagkapten:



– I dag kunde vi alla se alla Emil Forsbergs kvaliteter. Först och främst: I vår press jobbar han så hårt och går till attack mot motståndaren. Framför allt hans kvaliteter med bollen, som ledare, han vill ha den i varje situation. Sedan, med djupledslöpningarna – och det var det huvudsakliga, det som var högst upp på agendan den här veckan – visade han det väldigt bra. Det är fint att se honom varje dag på vår träningsanläggning, på varje träning, i vårt omklädningsrum och på matchdagarna, också, säger Schwarz till klubben.



Även svenske Noah Eile spelade från start när NY Red Bulls vann med 3-1. Under årets MLS-säsong står Forsberg noterad för fem matcher och tre mål.

