Emil Forsbergs succé – först sedan Thierry Henry

Emil Forsberg gör stor succé i New York Red Bulls.

Svensken har noterats för tio mål och tio assist den här säsongen.

Det är han först med att göra i klubben, sedan en viss Thierry Henry gjorde det 2014.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

New York Red Bulls slåss för att ta sig till slutspel i MLS.

Ska det bli en slutspelsplats för storstadsklubben krävs det nog att Emil Forsberg fortsätter att imponera som han gjort.

Svensken står den här säsongen noterad för tio mål och tio assist. Han är blott den femte spelaren i klubbens historia att noteras för såväl tio fullträffar som tio framspelningar under en säsong.

På den listan får han samtidigt väldigt fint sällskap. Senast att göra det i New York-klubben var den förre världsstjärnan Thierry Henry som gjorde det 2014.

With an assist against CF Montréal, @NewYorkRedBulls midfielder Emil Forsberg (10 goals, 10 assists) became the fifth different player in club history to record at least 10 goals and 10 assists in a single season and the first since Thierry Henry in 2014. pic.twitter.com/EakWy7Isp0 — MLS Communications (@MLS_PR) September 21, 2025

New York Red Bulls placerar sig just nu på tiondeplats i den östra konferensen, två poäng upp till Chicago Fire som innehar den sista slutspelsplatsen.