Emil Forsbergs succé – först sedan Thierry Henry
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Emil Forsberg gör stor succé i New York Red Bulls.
Svensken har noterats för tio mål och tio assist den här säsongen.
Det är han först med att göra i klubben, sedan en viss Thierry Henry gjorde det 2014.
New York Red Bulls slåss för att ta sig till slutspel i MLS.
Ska det bli en slutspelsplats för storstadsklubben krävs det nog att Emil Forsberg fortsätter att imponera som han gjort.
Svensken står den här säsongen noterad för tio mål och tio assist. Han är blott den femte spelaren i klubbens historia att noteras för såväl tio fullträffar som tio framspelningar under en säsong.
På den listan får han samtidigt väldigt fint sällskap. Senast att göra det i New York-klubben var den förre världsstjärnan Thierry Henry som gjorde det 2014.
New York Red Bulls placerar sig just nu på tiondeplats i den östra konferensen, två poäng upp till Chicago Fire som innehar den sista slutspelsplatsen.
Den här artikeln handlar om: