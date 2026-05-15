Mbappé bänkades: ”Jag är den fjärde anfallaren i truppen”

Han fick inleda matchen mot Real Oviedo på bänken – och buades ut av hemmasupportrarna.

Nu bryter Kylian Mbappé tystnaden.

– Jag accepterar det och spelar den tid jag får, säger fransmannen enligt Marca.

Under sin skada reste den franska stjärnan Kylian Mbappé till Italien tillsammans med sin flickvän, vilket somliga Real Madrid-supportrar inte uppskattade.

I går var anfallaren åter tillbaka i Madrid-klubbens trupp som tog emot, och besegrade, Real Oviedo med 2-0 på Santiago Bernabeu.

Däremot möttes Mbappé av burop när han äntrade planen.

– De är inte nöjda. Det är det enda sättet att förklara buropen, säger Mbappé efter matchen, enligt Marca.

Kring den uppmärksammade resan till Italien menar stjärnan att han hade fått klartecken från sin klubb att resa utomlands.

– Som fotbollsspelare behöver man inte alltid förstå, men man måste acceptera. Jag kan förändra den här situationen, menar Mbappé.

Att 27-åringen bänkades i gårdagens match berodde inte enbart på grund av hans skada, om man får tro spelaren själv.

– Jag mår väldigt bra. Jag har inte spelat eftersom jag är den fjärde anfallaren i truppen enligt tränaren. Jag accepterar det och spelar den tid jag får, avslutar stjärnan.

Lyssnar man till Real Madrid-tränaren Alvaro Arbeloa är situationen med Mbappé ett ”missförstånd”, då han aldrig har sagt att fransmannen skulle vara hans fjärdeval.



