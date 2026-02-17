Emil Krafth utanför CL-truppen

Newcastle United har presenterat sin Champions League-trupp för våren.

Då saknas Emil Krafth från listan.

Emil Krafths säsong har kantats av skador och svensken har bara spelat fem matcher i alla tävlingar för Newcastle. Nu meddelar klubben att 31-åringen lämnas utanför Champions League-truppen till våren.

Det var under Sveriges VM-kvalmatch hemma mot Slovenien som högerbacken ådrog sig en knäskada och byttes ut.

Enligt lokaltidningen ChronicleLive talar mycket för att han inte kommer kunna vara med när det svenska landslaget samlas för kvalmatchen mot Ukraina i mars.

Newcastle ställs mot Qarabag i Champions Leagues första utslagsrunda i morgon den 18 februari.

Emil Krafths kontrakt med ”The Magpies” löper ut i sommar.