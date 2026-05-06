Engelsk förvarare avslutar karriären

Ben Mee har gjort sin sista match som professionell fotbollsspelare.

Det meddelar mittbacken i en intervju med Sky Sports News.

Under onsdagen intervjuades Sheffield United-försvararen Ben Mee i Sky Sports studio. Där får 36-åringen frågan om hur han ser på sin framtid i och med att hans kontrakt med klubben går ut i juni.

Engelsmannen svarar då att han valt att avsluta karriären.

– Det har varit ett svårt beslut. Fotboll har varit det viktigaste i mitt liv. Men jag har känt att den här säsongen antagligen är min sista. Jag har velat ge mitt yttersta det här året och spela så många matcher som möjligt. Jag har känt att det är rätt tillfälle och jag ser fram emot nya utmaningar, säger Mee under intervjun.

Ben Mee är fostrad i Manchester City men spelade aldrig en tävlingsmatch för A-laget. Han gjorde sig istället ett namn i Burnley, där han stannade i elva säsonger.

2022 vikarierade kan även som assisterande tränare efter att Sean Dyche sparkats från klubben.