England åkte på förlust mot Brasilien

Europamästarna England åkte på en oväntad förlust i träningsmatchen mot Brasilien.

Trots en man mer i över 70 minuter räckte det inte till seger på Etihad Stadium.

Foto: Bildbyrån

England, som försvarade sitt EM-guld i somras, ställdes på lördagen mot Brasilien i en träningslandskamp i Manchester.



Matchen började tungt för hemmalaget – Bia Zaneratto och Dudinha gav gästerna en tidig 2–0-ledning.

Trots att Brasilien spelade med tio spelare efter att Angelina visats ut redan i den 19:e minuten, lyckades England bara reducera genom Georgia Stanway.

Inför drygt 37 000 åskådare på Etihad Stadium noterades därmed Englands första förlust sedan EM-gruppspelet mot Frankrike i juli.