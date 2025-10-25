England åkte på förlust mot Brasilien
Europamästarna England åkte på en oväntad förlust i träningsmatchen mot Brasilien.
Trots en man mer i över 70 minuter räckte det inte till seger på Etihad Stadium.
England, som försvarade sitt EM-guld i somras, ställdes på lördagen mot Brasilien i en träningslandskamp i Manchester.
Matchen började tungt för hemmalaget – Bia Zaneratto och Dudinha gav gästerna en tidig 2–0-ledning.
Trots att Brasilien spelade med tio spelare efter att Angelina visats ut redan i den 19:e minuten, lyckades England bara reducera genom Georgia Stanway.
Inför drygt 37 000 åskådare på Etihad Stadium noterades därmed Englands första förlust sedan EM-gruppspelet mot Frankrike i juli.
