Englands mardröm: Lagkaptenen missar VM-kvalet

Leah Williamson är lagkapten för både England och Arsenal.

Nu missar hon de avgörande VM-kvalet mot stornationen Spanien på grund av skada.

England möter Spanien och Ukraina i kommande VM-kvalmatcher. Då får man klara sig utan lagkaptenen och mittbacken Leah Williamson.

Under måndagen kommer beskedet att hon lämnar återbud på grund av en skada i baksida lår.

Hur omfattande skadan är framgår ej.

Hon ersätts av Liverpool-försvararen Grace Fisk.