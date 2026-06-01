Englands mardröm: Lagkaptenen missar VM-kvalet
Leah Williamson är lagkapten för både England och Arsenal.
Nu missar hon de avgörande VM-kvalet mot stornationen Spanien på grund av skada.
England möter Spanien och Ukraina i kommande VM-kvalmatcher. Då får man klara sig utan lagkaptenen och mittbacken Leah Williamson.
Under måndagen kommer beskedet att hon lämnar återbud på grund av en skada i baksida lår.
Hur omfattande skadan är framgår ej.
Hon ersätts av Liverpool-försvararen Grace Fisk.
