Enorma straff efter kaosfinalen i AFCON

Finalen av de Afrikanska mästerskapen blev en kaosartad sådan.

Nu har det disciplinära organet inom Caf kommit med besked om påföljderna.

Bland annat stängs Senegals förbundskapten Pape Thiaw av i fem matcher.

Foto: Alamy

Efter en mycket speciell final av de Afrikanska mästerskapen kröntes Senegal till mästare då man avgjorde på förlängning mot hemmanationen Marocko. Detta efter att matchen tvingats avbrytas till följd av att majoriteten av Senegals spelare lämnat planen när Marocko tilldömdes en straff i slutet av matchen.

För detta har Senegal straffats av disciplinära organet inom Caf, vilket är Afrikas motsvarighet till Uefa.

Bland annat har förbundskapten Pape Thiaw stängts av i fem matcher och tvingas böta 100 000 dollar, eller 880 000 kronor, då han beordrade sina spelare att lämna planen. Två av spelarna i landslaget, Iliman Ndiaye och Ismaila Sarr, stängs i sin tur av i två matcher.

Lägg där till att det senegalesiska fotbollsförbundet bötfälls på hela 615 000 dollar, omkring 5,4 miljoner kronor, för överträdelserna i matchen.

Enligt RMC Sport kommer avstängningarna endast att avse matcher inom Caf och inte påverka VM-slutspelet i sommar.

Vad gäller Marocko har stjärnan Achraf Hakimi stängts av i två matcher samtidigt som Ismaël Saibari stängs av i tre och tvingas böta 100 000 dollar. Fotbollsförbundet i Marocko ska även böta 315 000 euro, eller 2,7 miljoner kronor, på grund av regelvidrigt beteende.