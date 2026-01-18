Senegal AFCON-mästare – efter kaosfinal mot Marocko

Senegal och Marocko gjorde upp om titeln i de Afrikanska mästerskapen.

Det skulle visa sig bli en mycket händelserik sådan.

Efter 120 minuter fotboll fick Senegal jubla – och lyfta pokalen i Rabat.

Foto: Bildbyrån

Efter en dryg månad av matcher i de Afrikanska mästerskapen ska en vinnare koras under söndagskvällen.

Detta då Senegal möter värdnationen Marocko i finalen på Prince Moulay Abdellah Stadium i Rabat.

Från start i Senegal spelade stjärnor som Sadio Mané och Nicolas Jackson samtidigt som Marocko mönstrade en elva med både Achraf Hakimi och Brahim Diaz.

Med ställningen 0-0 efter 90 minuter, där båda lagen varit mycket nära att ta ledningen, fick Marocko en straff efter att Brahim Diaz gått ner i straffområdet. Efter VAR-granskning stod beslutet fast och värdnationen tilldömdes en straffspark i den 98:e minuten.

Domslutet fick också konsekvenser, då spelarna i Senegal valde att lämna planen i protest mot straffen.

”Senegals spelare går av i protest mot straffbeslutet. Detta är AFCON. Det här är verkligheten”, skriver The Athletics Carl Anka på X.

Efter en kvart väntan kunde straffsparken till slut läggas och detta genom Brahim Diaz. Real Madrid-spelaren valde då att chippa bollen, och Senegal-keepern Mendy bara stå kvar och plocka bollen.

Med 114 minuter på klockan var sedan den ordinarie tiden i finalen över. Således väntade förlängning. Där skulle Senegal ta ledningen redan efter fyra minuter, efter att Pape Gueye skickat upp bollen i nättaket efter en kontring.

Efter drygt 30 minuter av förlängning skulle domaren till slut blåsa för full tid, och förkunna att Senegal hade vunnit de Afrikanska Mästerskapen 2026.

Some said he missed on purpose but I say it’s not on purpose Worst Penalty ever, he had one job to win his country the AFCON and he decided to gamble with it What a shame Brahim Diaz 🫵 pic.twitter.com/ED5nfvWIyU — Lacastar.base.eth (@A_Lacastar) January 18, 2026

CONTROVERSY AT AFCON 😱😱😱 Morocco are given a penalty in the waining seconds of the match but Senegal’s manager Pape Thiaw has instructed his players to LEAVE THE PITCH in protest 🤯🤯🤯 Wild scenes 😳 pic.twitter.com/ZWZrnkPSay — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 18, 2026