Erabi om udda tröjnumret: ”Är heligt för mig”

Jusef Erabi har bytt Hammarby mot beligiska Genk.

Där har han valt ett inte helt vanligt tröjnummer.

– Nummer 99 är ett heligt nummer för mig, säger Erabi till belgiska Het Belang van Limburg.

Foto: Alamy

Det var i slutet av transferfönstret som det stod klart att Jusef Erabi, 22, bytte Hammarby mot belgiska Genk.

Nu uttalar sig anfallaren om varför han valde att skriva på för just Genk, där han konkurrerar med anfallaren Oh Hyeon-gyus – vars flytt till Stuttgart kollapsade.

– Om man vill ta ett steg upp i karriären så måste man räkna med tuff konkurrens. Det är upp till mig att slåss om en plats i startelvan. Det kommer att göra mig starkare, säger Erabi till Het Belang van Limburg.

Väl i Genk har Erabi valt att bära ett tämligen ovanligt nummer på ryggen, i form av 99. Det har däremot sin förklaring.

– För övrigt är nummer 99 ett heligt nummer för mig. Jag är muslim och för oss har Gud 99 namn. Jag spelade också 99 matcher för Hammarby, så jag ser det som ett hederstecken, säger den förre Bajen-spelaren.

På sina 99 matcher för Hammarby gjorde Jusef Erabi 29 mål. Hans nya lag befinner sig på en åttondeplats i Jupiler Pro League efter fem omgångar.